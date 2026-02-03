藍白削弱台灣國防 吳思瑤：美方選在國共論壇表態 對「中國擋軍購」說不

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）相繼發文批評台灣在野黨、國民黨。對此，民進黨立委吳思瑤直言，從韋克爾的發文可清楚看出美方釋出的明確訊息，就是對「中國擋軍購」說不，也向「中國藉由在台協力者國民黨反軍購」說不。

吳思瑤表示，韋克爾在個人社群平台發文表達對台灣在野黨削減國防預算、削弱台灣安全感到不解，並明確向台灣在野黨喊話，強調台美軍購合作具有迫切必要性。韋克爾不僅是在社群上發言，更特別選在國共論壇要進行的今天，可能已預判，中國正透過與國民黨的假交流，持續施加政治壓力，脅迫國民黨繼續在國會中阻擋軍購、擋國安。

吳思瑤認為，美國的重量級參議院軍委會主席，在此關鍵時刻提出示警，對應國際社會持續支持台灣，也突顯出台灣在野黨為何反而選擇靠攏中國、阻礙自身國家安全的問題。她強調，從韋克爾的發文可清楚看出美方釋出的明確訊息，就是對「中國擋軍購」說不，也向「中國藉由在台協力者國民黨反軍購」說不。

