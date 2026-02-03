竹市府人事新局 李季縈陞任副祕書長、教育部資科司鄭凱仁接掌數發處

竹市府參議李季縈陞任副秘書長。（市府提供）

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域專長的教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁接任數位發展處處長。市長高虹安強調，此次人事布局旨在達成「行政整合、數位治理」雙升級，讓市政服務更精準、貼近市民需求。

高虹安表示，李季縈為玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任香山區長、社會處長、民政處長，熟悉市府運作脈絡。擔任社會處長期間完善社會安全網；任職參議時則展現卓越的跨局處整合與府會溝通專業。陞任後將協助強化市政整體運作，深化「老幼共好」與「健康安心」等核心施政。

新任數位發展處處長鄭凱仁現職為教育部資訊及科技教育司專門委員。學術背景涵蓋影像訊號處理與大數據分析，具備紮實的工程科學與資訊專業背景，以及國家測量技師與中等學校教師證。並曾於國防大學及健行科技大學擔任兼任助理教授，長期投入數位技術與學術理論的整合應用，是難得的跨域科技人才。

市府表示，鄭凱仁具備豐富的數位治理與跨域整合經驗。任職桃園市地政局期間，主導建置全國首個依法規設立的「控制點查詢系統」，成為地方政府測繪資料開放的重要先例；其後調任桃園市政府教育局擔任督學與科長，運用數據分析協助學校掌握學生學習成效。於教育部資訊及科技教育司服務期間，更攜手三大作業系統，建置全球首個跨作業系統整合的「學習載具管理及查詢平臺」，以教育大數據為核心，精準優化資源配置，為我國數位教育轉型奠定重要基礎。

市府強調，鄭凱仁兼具基層實務經驗與中央政策規劃視野，未來將可發揮其大數據分析專長，推動以數據為核心的智慧治理，強化市政資通安全韌性，整合跨局處數位資源，並持續優化便民數位服務，帶領新竹市朝向「數據驅動」的智慧科技城穩健邁進。

教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁接任竹市府數位發展處長。（市府提供）

