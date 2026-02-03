為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    這週與李四川喬好提名誰？劉和然：尊重國民黨安排

    2026/02/03 11:00 記者黃子暘／新北報導
    爭取代表國民黨參選新北市長的現任副市長劉和然（前排右）今（3）日受訪表示，地方黨部在做所有程序、節奏控管，時間安排是很清楚的。前排左為新北市長侯友宜。（記者黃子暘攝）

    爭取代表國民黨參選新北市長的現任副市長劉和然（前排右）今（3）日受訪表示，地方黨部在做所有程序、節奏控管，時間安排是很清楚的。前排左為新北市長侯友宜。（記者黃子暘攝）

    國民黨新北市長選舉提名人選懸而未決，外界關心最終會提名新北市副市長劉和然或台北市副市長李四川參選，外傳出李、劉兩人昨日見了面，是否有望本週完成協調？劉和然今（3）日上午受訪表示，「地方黨部在做所有程序、節奏控管，時間安排是很清楚的」，農曆年前要如何約定時間、地點、公不公開、如何進行等，都要尊重黨部的節奏與機制，他也會配合黨部安排。

    劉和然說，昨日新北市黨部主委黃志雄也透過管道跟他打招呼說明，在受訪時是因在特定主題下要對國民黨被提及的個人去做分析，而非以主委角色分析，他認為黃志雄處理提名的機制很公平，黃志雄也明白身為主委要非常中立。

    劉和然指出，選舉是一時，最重要的是讓新北市越來越好，近年來，包括新泰塭仔圳重劃區、五股垃圾山變夏綠地等國民黨執政成果，都受到市民肯定，所以要按自己的節奏走，不要因對手或外在討論打亂腳步；國民黨支持者與黨員仍有些憂慮，其實對年底選舉是好的，各縣市選戰都不是想像中的那麼簡單，大家要一步一腳印經營好城市，這才是從政最大的目的。

    劉和然也補充，新北市政建設不會因為選舉有任何停歇，今日他也會再透過粉專發布一些看法，也包括回顧他在蘆洲國中服務的過往。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播