    政治

    黃國昌立委卸任開直播 四叉貓：開2天抖內近30萬元

    2026/02/03 11:07 即時新聞／綜合報導
    四叉貓統計，黃國昌連兩天直播就收到近30萬元的抖內，四叉貓笑說，「恭喜國昌轉職當網紅發大財」。（資料照）

    立法院新會期2月1日展開，民眾黨因「兩年條款」，黨團總召黃國昌等6席不分區立委卸任，而黃國昌卸任後，除了續任黨主席，還接下黨部政策會主任委員，同時是新北市長參選人、直播主，甚至不排除重披律師袍打官司。網紅「四叉貓」劉宇統計，黃國昌連兩天直播就收到近30萬元的抖內，「恭喜國昌轉職當網紅發大財」。

    四叉貓指出，黃國昌選上立委後，聲稱為了避嫌所以把直播抖內功能關閉，但被他抓包偷開了兩次抖內，而在黃國昌卸任立委後，迫不及待地連續兩天都在直播中開啟抖內功能，這兩天全台灣抖內排行榜冠軍應該都是黃國昌。

    四叉貓估算，黃國昌在1日及2日連兩天開直播，兩天共收到近30萬元的抖內，並笑說：「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」

    此外，黃國昌直播抖內上的標籤還有「時代力量」，四叉貓猜測：「我不知道系統是怎麼判定黃國昌還是『#時代力量』，可能是抓取整個頻道最多的「＃」來計算，以前使用太多的緣故。」

    許多網友也在貼文底下留言：「小草們其實很有錢的啊，怎麼每天都還在哭窮」、「某勢力已經發現yt抖內無法被抓不當來源了」、「草哭窮是因為錢都給了黨嗎？好忠心」、「沒有正常人受到傷害，實在是太好了」、「不可胡說，人家可是清清白白在抖內！」、「果然開始騙斗內了」、「連抖內都要被人搶走了呀阿館，就喜歡看館長兩頭空但又不能嗆老大的樣子XD」。

    熱門推播