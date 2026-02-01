為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國安開後門？白營中配入立院 吳思瑤提2措施因應

    2026/02/01 16:04 記者林哲遠／台北報導
    立法院民眾黨黨團將遞補6位不分區立委，李貞秀將成為我國首位中配立委，不過內政部至今尚未收到她放棄中國籍證明。（資料照）

    民眾黨籍中配李貞秀將於後天（3日）就職立法委員。不過，由於李尚未出具申請放棄國籍證明，面對中國制定的「國家情報法」要求公民和組織在境外協助進行情報工作，李貞秀是中華民國立委、也是中國公民，雙重身分恐對台灣國安造成威脅。對此，民進黨立委吳思瑤提出2大因應措施包含，行政部門應自我把關、立法院新會期應重新檢視涉及國安的議事規則。

    吳思瑤表示，行政部門要有所提醒、防範，史上第一位中配立委尚未放棄中國籍這一年間，須服從中國「國家情報」相關法規，勢必要為中共效命；同時，她也是台灣的立委，也應奉行台灣的法規包含「國安法」、「反滲透法」等。

    吳思瑤認為，現有的法制中，行政部門在面對李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，都應遵守國安的界限、依法行政，切勿受制於立委的脅迫，做出違反國安法規的答詢或資料的提供，這些是行政部門要自我把關的。

    另一方面，在立法院內，吳思瑤說，新的會議要把立法院很多涉及國安議事規則、像是「立法院職權行使法」會議規範的部分，都應重新審視，來因應我國史上第一個還未放棄中國籍的立委。

    吳思瑤強調，民進黨團先前有提出「國會真改革」的一些修法，卻都被藍白丟包，她建議立法院針對相關國家資料保護，立法院的內規應開啟研修。

