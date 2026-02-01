中國駐澳戰狼撂話「不喜統一可離台」 王定宇反嗆︰肖人練痟話！

中國駐澳大使肖千。（歐新社資料照）

中國駐澳洲大使肖千近日在一場公開談話提及台海局勢，當眾放話「不喜歡統一的可以離開台灣」，挑釁意外十足，引爆台灣民眾怒火與反擊。對此，民進黨立委王定宇今（1）日在社群發文以台語「肖人練痟話」來形容肖千言論，讓中國政府不僅再度在國際社會鬧笑話的同時，也加強台灣人對守護民主國家的意志。

綜合外媒報導，肖千上月28日在澳洲坎培拉舉行的新年媒體吹風會上，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底圍台軍演發布的聲明做出回應，除了重申「台灣是中國的一個省」論述，還當場展現展現中國戰狼本性，對拒絕任何一個成為中國公民、不認同自己的是中國人的台灣民眾撂狠話，要求他們「離開這座島嶼」。

請繼續往下閱讀...

針對肖千毫不掩飾的恐嚇，王定宇在社群發文表示，肖千要不想被中國統一的台灣人離開台灣，完美展示什麼是「肖人練痟話」（台語，胡說八道、隨便亂說話之意）。王定宇進一步指出，肖千如果想要來台灣，就得向台灣政府申請簽證，因此從客觀現實來看，「台灣從來不是中國的一部分」。

王定宇表示，眾所皆知現在的中國外交戰狼或中國國防部，如果表現得不夠狠、不夠瘋，就很怕被中國國家主席習近平祭出落馬或「被消失」的懲處，「肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的。一個外交官，在別人的國家土地上撒野、撂狠話，以前盧沙野在法國，現在肖千在澳洲。」

王定宇直言，這些中國外交戰狼既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副兇狠的模樣去嚇唬別人，藉此討好自己的主子。對此，他狠嗆肖千所言所行，剛好符合他的名字「肖人練肖話」，毫無用處。

王定宇提到，對國際上來講，肖千就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要嘛就被消失，要嘛就被趕走。「我們要努力保護自己自由民主的國家，以免我們的國民、我們的子孫，以後淪落得像蕭千這個德性。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法