    高虹安走訪竹市果菜市場及北門市場發紅包 向攤商與市民拜年

    2026/02/01 14:25 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市長高虹安周末連兩日走訪新竹果菜批發市場及北門市場，向攤商及採買年貨的市民發送「駿馬迎福」的一元小紅包，提前向大家拜年。（市府提供）

    農曆新年將至，新竹市長高虹安週末連兩日走訪新竹果菜批發市場及北門市場，向攤商及前來採買年貨的市民發送「駿馬迎福」的一元小紅包，提前向大家拜年，祝福市民朋友馬上幸福、馬上平安，馬上賺大錢！

    高虹安說，傳統市場是市民日常生活中不可或缺的重要場域，新竹果菜批發市場肩負大新竹地區蔬果供應重任，而北門市場則於去年完成拆除重建並重新開幕，在保留傳統市場機能的同時，提供更安全、舒適的消費環境。市府特別於年節前夕向第一線攤商表達感謝，也希望透過新春祝福，為大家帶來好運與好兆頭。

    產發處表示，市府持續關注公有市場營運及整體環境品質，透過年節前夕陸續走訪竹市各大市場，除向攤商朋友表達關懷與感謝，也藉此傾聽攤商及市民意見，作為後續推動市場改善及活化措施的重要參考，讓傳統市場在兼顧民生需求的同時，也能展現城市特色。

    產發處指出，市府近年持續投入公有市場改善，其中北門市場拆除重建工程總計投入9600萬元經費，提升市場安全性與整體環境品質；另新竹果菜批發市場今年度編列約1350萬元辦理通風及空調設備更新，並同步改善照明、噴霧系統、公共空間及警衛室屋頂防水工程，強化消防與用電安全。未來市府將持續與攤商合作，打造安全、舒適且具活力的市場環境。

