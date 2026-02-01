別KP徽章蹭柯文哲遭回「唯一支持吳怡萱」 應佳妤澄清：無政治算計

民眾黨創黨主席柯文哲（中）、民眾黨主席黃國昌（左一）、台北市議員張志豪（右二）、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱（左二）、松山信義區議員參選人許甫（右一）1月31日在南門市場發放春聯，並於行前接受媒體聯訪。（資料照）

隨著2026九合一大選逼近，台北市議員選戰逐漸升溫，其中第五選區（中正、萬華）競爭尤為激烈。近日，外界關注國民黨市議員應曉薇女兒應佳妤常別「KP」徽章的行為，並討論民眾黨是否可能支持她參選。對此，民眾黨前主席柯文哲強調，該區僅提名1席，民眾黨唯一支持的候選人為吳怡萱。應佳妤今（1）日則回應，呼籲支持者在中正、萬華應唯一支持吳怡萱，並由衷祝福對方高票當選。

台北市議員應曉薇因京華城案纏身影響連任前景，外界關注是否由23歲的女兒應佳妤接棒參選。應佳妤近期積極活躍於社群平台，並在母親選區勤走基層，常別「KP」徽章，引發外界好奇民眾黨是否會支持她。

柯文哲昨天（1月31日）陪同市議員擬參選人吳怡萱，在南門市場掃街拜票時回應，「我們當然是唯一支持吳怡萱，民眾黨在這地方就只有提這席，所以當然唯一支持吳怡萱」。

吳怡萱則表示，願意戴KP徽章代表認同柯P的理念，但是自己既然已經被民眾黨唯一提名，請大家唯一支持吳怡萱，並提到應曉薇在上一屆選舉是第一高票，應佳妤應該是最資深的新人，她只要能夠順利承接媽媽的選票，應該可以看到應佳妤拿到好成績，「兄弟登山，各自努力」。

應佳妤今（2月1日）早則在社群發文回應，請大家不要被刻意的解讀帶著走。在中正、萬華，民眾黨的支持者，請唯一支持吳怡萱，「我也由衷祝福怡萱高票當選。我完全認同怡萱所提出的方向，讓政治回到服務市民本身，這也是中正、萬華藍白共同努力的目標。」

至於她所配戴的「KP」別針，應佳妤表示，只是向當時在艱難時刻給她們全家溫暖與力量的小草致意，「這是我從小被教導的價值，受人點滴，湧泉以報，沒有任何政治算計。台灣社會真的不需要每一件事都被放進選舉的放大鏡裡檢視。讓我們一起心存善念，把事情做好，真正為中正、萬華的市民努力。」

國民黨台北市議員應曉薇（右）女兒應佳妤。（資料照）

