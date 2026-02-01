公私機關超過百筆個資外洩事故 72小時內須通報

個資保護委員會籌備處近日預告配套4項子法草案，其中明定公務機關或非公務機關，若發生特種個資、超過100筆以上等個資外洩事故，須於72小時內通報主管機關。（路透檔案照）

「個人資料保護法」去年10月三讀修正，個資保護委員會籌備處近日預告配套4項子法草案，其中明定公務機關或非公務機關，若發生特種個資、超過100筆以上等個資外洩事故，除須於72小時內通報主管機關，同時原則上也應在相同時間內，個別通知當事人。

根據立法院會去年10月三讀修正條文，個資保護委員會籌備處近日預告個資保護法配套的4項子法草案，包括「個人資料事故通知通報及應變辦法」、「個人資料檔案安全維護管理辦法」、「個人資料保護長及相關人員職掌職能條件及訓練辦法」，以及修正「個人資料保護法施行細則」。

根據「個資事故通知通報及應變辦法」草案，明定公務機關或非公務機關（事故機關），若發生特種個資、超過100筆以上個資、資通系統保有個資筆數達1萬筆以上的個資外洩事故，必須在72小時內通報主管機關。而公務機關指依法行使公權力之中央或地方機關或行政法人；非公務機關則是指公務機關以外的自然人、法人或其他團體。

草案規定，事故機關知悉所保有的個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏時，也應於知悉時起的72小時內，以適當方式個別通知當事人。草案也要求事故機關在知悉個資事故後，應以書面或電子方式製作相關紀錄，且至少保存5年，若其他法規要求保存期限較長，則從其規定。

此外，「個人資料保護長及相關人員職掌職能條件及訓練辦法」草案明定，公務機關個資長由機關首長指派副首長、幕僚長，或是一級主管以上人員擔任。考量實施初期各公務機關對於專業人力及執行經驗恐有不足，也要求個資長在任職後1年內須完成或取得訓練或證照、證書相關規定。

在「個人資料檔案安全維護管理辦法」草案部分，重點是「分級規範、風險導向」，要求公務機關與大型非公務機關都一定要有安全維護計畫、類似公務機關的專人與查核人員執行小組、個資檔案盤點、對保有的個資檔案進行風險評估、個資事件通報演練等。

