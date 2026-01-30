「黨產條例」修法三讀 黃帝穎：閣揆若副署將陷司法於不義

立法院院會30日政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案三讀，立法院長韓國瑜敲議事槌通過。（記者塗建榮攝）

立法院今（30日）表決《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，國民黨、民眾黨以人數優勢60人贊成，48人反對，通過修法。對此，黃帝穎律師分析，「藍白強搶人民財產56.1億元給國民黨附隨組織，明顯是不公不義惡法」。

黃帝穎在臉書發文表示，立法院三讀通過黨產條例「救國團條款」，個案修法包庇救國團，將歸還人民的56.1億元「搶回去」，不只違反大法官就黨產條例已合憲解釋的「轉型正義」，藍白惡法強搶人民財產56.1億元給國民黨附隨組織，更明顯是不公不義惡法。

黃帝穎指出，不公不義惡法，一旦經行政院長副署生效，目前救國團上訴到最高行政法院，法官「依法審判」，馬上有直接改判56億元回到黨產的壓力，尤其憲法法庭就算事後裁定暫時處分，也無法改變最高行政法院黨產確定判決的結果，顯見閣揆若副署惡法，將陷司法於不義，勢必發生重創正義、無法回復的嚴重惡果。

黃帝穎再指，現代民主國家，守護民主憲政與社會正義，不只是大法官的責任，更是所有憲政機關的責任，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對不公不義惡法，閣揆「不副署」，惡法不生效，危害就不會發生。

他解釋，藍白不敢倒閣就證明閣揆不副署惡法具憲法正當性，依據憲法增修條文，立院過半即可通過不信任案，行政院長立即解職。藍白國會過半，若不同意閣揆「不副署」惡法，可輕易讓閣揆下台負責，但若不敢提起不信任案、不敢面對最新民意，憲政意義上，就代表閣揆「不副署」惡法具憲法正當性。

