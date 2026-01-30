台海安全｢失落20年｣ 專家：2005年潛艦預算若通過改寫島鏈態勢

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」進入測試深水區，外界認為台灣終於補上了國防拼圖最重要的一角。（資料照）

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」進入測試深水區，外界認為台灣終於補上了國防拼圖最重要的一角。不過，一位資深國防官員指出，如果2005年立法院沒有擋下關鍵的潛艦採購預算，當年對美軍購的八艘潛艦順利成軍，不僅中國海軍難以在台海周邊放肆施壓脅迫，第一島鏈的安全態勢也將完全改寫。

官員指出，回顧2001年，美國布希政府宣布出售台灣8艘柴電潛艦，與愛國者三型飛彈、P-3C反潛機並列為「三項軍購」。然而，隨後數年間因國內朝野政治攻防，潛艦預算在程序委員會遭封殺達69次，最終胎死腹中，重挫台灣國防進程的成果，也讓2005年的「連胡會」因而順利舉辦，形同慶功；但隨之而來的，就是現在每天沒有間斷的各種軍機軍艦騷擾威脅。

請繼續往下閱讀...

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲便多次分析，潛艦是台灣防衛作戰中唯一的「戰略攻勢」兵器。若依當年時程，這8艘潛艦最晚應在2015年至2018年間全數成軍。蘇紫雲認為，若台灣在十年前就擁有這支水下艦隊，解放軍在評估對台動武時，其「成功率」將大幅下修，因為「看不見的敵人最可怕」。

這位官員也舉例前美國國防部官員、現任華府智庫「2049計畫研究所」資深主任易思安的戰略觀點，意即台灣海峽的水文環境極度複雜，是潛艦伏擊的絕佳場所。他並認為，台灣錯失當年的採購，形同主動放棄了最具成本效益的嚇阻手段。

而這8艘潛艦的缺席，影響範圍更遠超過台海，直接衝擊了第一島鏈的圍堵效能。著名的美國海權戰略專家、前美國海軍戰爭學院教授吉原俊井曾警告，台灣是第一島鏈的樞紐，若台灣水下防禦薄弱，解放軍潛艦便能輕易突破巴士海峽進入西太平洋。

官員表示，由於當年潛艦預算遭到杯葛，美國的出售計畫無疾而終，台灣直至2016年才啟動「潛艦國造」，中間的空白期造成了災難性的戰力失衡。

當年在立法院折衝軍購案的前美國國防部亞太副助理部長勞雷斯警告台灣：「台灣正在讓自我防衛能力邊緣化。」國防研究院負研究員揭仲就分析，若當年有那8艘潛艦在東部海域巡弋，解放軍航母如遼寧號、山東號要想在台灣東面「撒野」，絕無今日這般輕鬆寫意。

官員表示，這「失落的20年」，讓台灣從原本可能具備的「區域水下制衡者」，變成了苦苦追趕的「防禦者」。這段教訓昭示了一個鐵律：在國家安全上，猶豫與拖延的成本，往往比武器本身更為昂貴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法