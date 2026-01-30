歷經8小時！海鯤號成功潛航測試 胡采蘋點名「他們」：多難興邦、台灣越挫越勇

海鯤號昨日完成首次潛航測試並且達標，平安返航。（資料照）

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號SS-711）昨天進行首度潛航測試，攸關6月交艦海軍進度，在歷經8小時測試後，平安返航。對此，財經網紅胡采蘋表示，殷憂啟聖，多難興邦，經歷困難的國家才會更強大，海鯤艦加油，海軍加油，台灣的潛艦部隊一定越來越強，台灣一定不倒。

胡采蘋昨晚於臉書粉專發文指出，台灣人要做任何事情都不會很順利，總是有人要阻擋、要罵、要貶低，絕對不通過國防預算，絕對不讓我們自己造艦，各種軍事計畫、衛星計畫、國艦國造、國機國造被一拖再拖好幾年，軍購案從去年到今年，不審就是不審，就算所有民調過半數支持國防預算，但是立法院就是不讓國防預算過關。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，在這麼困難的環境之下，海鯤艦竟然首次下潛成功，真的是好值得紀念的一天。「我永遠會記得我們台灣人做出的第一艘潛艦，就是在立法院十度封殺國防預算之後成功下潛。我們大家都要記得這一天，以後都要跟這些人算帳」。

胡采蘋留言補充笑說，「這篇貼文又招來那麼多網軍，可見中共有多氣」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「恭喜」、「超不容易的」、「真的辛苦了。然後一堆奇奇怪怪的人跟網軍，期待國防失敗，悲哀」、「很認同安倍說過的：面對困難，我們早就做好心理準備，但未來不是靠別人施捨，是要靠我們自己一步一步去開創。不敢挑戰的國家，不會有未來」。

據了解，台船表示，承造的「海鯤軍艦」首次執行「淺水潛航測試」，依測試程序書規劃，已順利完成計畫測試項目。根據規劃，海鯤號下潛50公尺達標，台船說，「這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻」。

相關新聞請見︰

下潛50公尺 海鯤號成功潛航測試

海鯤號完成首次潛航測試「下潛50公尺」 平安返航

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法