黃國昌從反紅媒到默許護紅媒 吳靜怡：黃國昌「政治告終」是喪鐘

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

台灣民眾黨主席黃國昌立委任期即將進入最後倒數，對此，媒體人吳靜怡表示，當年反紅媒，如今護紅媒？黃國昌自打臉的政治告終，黃國昌的轉變，暴露其政治機會主義的本質，從反紅媒到默許護紅媒，他不僅讓昔日支持者失望，更犧牲台灣媒體生態與民主防線，黃國昌的「政治告終」，不是結束，而是喪鐘。

吳靜怡在臉書PO文表示，2019年「623反紅媒」遊行，黃國昌和館長陳之漢聯手，與數萬人站在凱道上，高舉「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的旗幟，痛批旺中集團旗下的中天新聞台「一手拿中國補助，一手在台灣製造假新聞」，他甚至直闖NCC，要求廢止相關媒體執照，並推動《國安法》修法與外國代理人登記制度草案，主張「治亂世用重典」，強調紅媒為中共宣揚一國兩制，荼毒台灣新聞品質，然而這些言論，如今看來格外諷刺，中天沒有變，但黃國昌的立場卻被硬生生掰彎了！

吳靜怡指出，2025年底以來，國民黨推動《衛星廣播電視法》修正草案（俗稱「中天條款」），放寬新聞頻道執照為永久有效、溯及既往，並在訴訟期間維持執照效力，這實質上為中天解套，讓它有機會重返52頻道。更可悲的是，黃國昌作為民眾黨主席，不僅未明確反對，還表示「若蔡衍明尊重新聞專業，中天可依法定程序重新申請執照」，甚至在相關事件中批評綠營「抹紅」，聲援中天記者！藍白合作下，該法案已通過協商，甚至可能在今天院會強行表決三讀通過。這與當年的反紅媒戰士，簡直判若兩人，卻成為黃國昌在立院告別式中的代表作。

吳靜怡續指，黃國昌的轉變，暴露其政治機會主義的本質，從反紅媒到默許護紅媒，他不僅讓昔日支持者失望，更犧牲台灣媒體生態與民主防線，黃國昌的「政治告終」，不是結束，而是喪鐘，政客若為權力出賣靈魂，終將被歷史淘汰！

吳靜怡直言，中天復台會不會成為黃國昌的最後一舞？這將注定他政治路途即將崩塌！

