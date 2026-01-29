為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席國共智庫論壇 梁文傑「這原因」酸蕭旭岑：沒什麼好大驚小怪的

    2026/01/29 18:36 記者黃靖媗／台北報導
    陸委會發言人梁文傑談及國共智庫論壇直言，要去就大大方方地去，中共要消滅中華民國的目標，無論誰去都不會改變。（記者陳志曲攝）

    國民黨副主席蕭旭岑將於2月2日至4日，率團赴北京參與「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇）。對此，陸委會發言人梁文傑今日直言，要去就大大方方地去，中共要消滅中華民國的目標，無論誰去都不會改變，且「蕭旭岑三天兩頭就帶團去（中國），所以也沒什麼好大驚小怪的」。

    梁文傑今日於陸委會記者會表示，陸委會對兩岸智庫論壇保持與過往一樣的立場，中共對台的目的、目標就是要消滅中華民國，不管誰去都不會改變，他提醒，任何人都不要覺得自己赴中能改變中共的目標。

    梁文傑說，針對其他一般性、去政治化、專業化的交流，陸委會沒什麼意見，因為這些交流幾乎是每天都在發生的，他也說，「蕭旭岑三天兩頭就帶團去（中國），所以也沒什麼好大驚小怪的」。

    針對國民黨目前僅揭露會面名單有中國國台辦主任宋濤，梁文傑認為，國民黨智庫這次要去，就應「大大方方」地去，反正屆時都會知道有誰出席，為什麼不先提供名單，他也覺得奇怪。

    至於鄭麗文昨日稱「雖然美國曾經是台灣的恩人，但大陸是我們的親人」，梁文傑直言，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想讓我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

    另一方面，針對中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，對解放軍攻台時間表的影響。梁文傑僅說，從上週六中共官方發布新聞以來，每天都有人評論、有學者分析，政府機關的態度與立場是料敵從寬，做好萬全準備。

    熱門推播