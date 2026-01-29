憶老長官「菊姐」領導風範 陳金德：指引方向、充分授權

行政院政務委員陳金德發文回憶「菊姊」陳菊如親大姊般溫暖提攜後輩。（擷取自陳金德臉書）

監察院長陳菊昨天請辭獲准，曾受「花媽」邀請擔任高雄市副市長的行政院政務委員陳金德今天發文回憶，「菊姊」如親大姐般溫暖提攜後進，更透露昔日老長官的領導風範，「指引大方向，充分授權」對他日後從政之路、建設地方的深遠影響。

陳金德發文說，得知菊姊昨日請辭獲准，他的內心百感交集。有一份深深的不捨，但更多的是為她感到高興。菊姊為台灣民主奔走、努力了大半輩子，這一次，她終於能好好休息、安心休養了。也由衷感謝總統賴清德的體恤，讓操勞已久的菊姊能夠卸下重任。

請繼續往下閱讀...

他寫道，對許多人來說，菊姊是政壇敬重的長輩；但對他而言，更像是一位始終在後頭看顧著我的親大姐。永遠記得在人生最低潮的時刻，是菊姊親自邀請他前往高雄擔任環保局長、副市長。那段日子，是他政治生涯中極其重要的歷練。

陳金德回憶，菊姊的領導風格，向來是「指引大方向，充分授權」。他擔任環保局長期間，為了環境正義，裁處超過 40 家工廠停工。在承受外界極大壓力之際，菊姊從來沒有過問任何一句，更沒有給他任何束縛。正是因為她的信任與肩膀，讓他有空間能堅持理想，毫無罣礙地「做自己」。

陳金德說，菊姊不僅是提攜後進、為國服務的導師，私底下的她更是溫暖。即便公務繁忙，也總會細心關照大家的生活起居，那份發自內心的叮嚀與照顧，就像家人一般厚實。看著多位當年受她栽培的夥伴在各個崗位上承擔重任，這正是她多年來無私領導的開花結果。

文末，陳金德寫下「菊姊，辛苦了。現在，請一定要把重心放回自己身上。衷心期盼您早日康復、復健順利，在未來的日子裡，換我們給您溫暖。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法