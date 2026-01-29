首位中配立委李貞秀國籍問題未解 柯文哲：內政部應提SOP

前民眾黨主席柯文哲29日出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，並在會前受訪。（記者張嘉明攝）

立法院民眾黨黨團即將於下（2）月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管已來台設籍超過10年，但其中國出身和國籍問題引發關注。對此，柯文哲表示，政府要公職人員放棄國籍卻沒有提出明確步驟，不只困擾民眾黨，也對人民不便，他建議內政部與陸委會應針對放棄國籍一事提出SOP（標準作業流程），讓人民知道究竟該如何守法。

對於陸委會主委邱垂正呼籲李「努力一下」申請放棄國籍一說，柯文哲今（29）早受訪回應，這問題已困擾民眾黨許久，而他曾與黨團主任陳智菡討論，認為陸委會、內政部應提出明確的SOP圖，讓人民知道如何能守法；他強調，邱這樣說很奇怪，要立委放棄外國國籍才能當立委，但卻又沒提出下一步方法，呼籲政府針對陸配能否參政，應要明確說清楚。

請繼續往下閱讀...

立法院民眾黨黨團本月底將有6位立委卸職、同時也將遞補6位不分區立委上任，其中，出身中國湖南的中配李貞秀也在其列，將成我政治史首位中配立委；內政部指出，截至昨（28）日尚未收到她提交放棄中國籍證明；立法委員應遵守「國籍法」第20條規定，於就職、到職一年內完成喪失該國國籍申請證明，反之應由立法院進行解職。

對此，民眾黨則反批內政部「法盲」，依兩岸人民關係條例，李貞秀設籍台灣逾十年，早已具公職人員被選舉人身分，上述問題並不存在。

