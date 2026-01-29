藍智庫：台美關稅談判有4個不足 「兩岸交流合作前瞻論壇」正是時候

財團法人國家政策研究基金會29日召開「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會，國民黨智庫執行長張顯耀（右三）等人出席。（記者塗建榮攝）

台美關稅談判進度日前告一段落，國民黨智庫今日上午召開「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會，智庫執行長張顯耀質疑，這次談判結果有4個不足，包括透明化不足、說明不足、業界衝擊評估不足以及政府政策方向不足，結果就產生有6成以上產業界的憂慮，大家擔心產業成本與風險增加，將造成台灣產業外移與空洞化。

國民黨智庫資深顧問林祖嘉則強調，面對美國的霸凌，最近法國、加拿大、英國等國政府高層紛紛前往中國訪問，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前在瑞士達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」上呼籲所有中等國家聯手，不要被美國個別擊破後，國內支持度立刻升高，反觀台灣的賴政府卻死抱著美國的大腿，他認為，台灣應該在美國與中國之間保持彈性，絕對不能單獨押一邊，因此國、共兩黨於2月2日至4日在北京舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」正是時候，也非常重要，台灣應該趕快做出一些政策彈性。

張顯耀批評，如果比較日本，日本政府在與美國談判關稅的過程中，與日本產業界的說明溝通至少100多場，反觀台灣「一場都沒有」，他並認為未來簽約時，恐怕還會有很多變數發生，而且關稅問題並非美國目的，只是籌碼，美國真正的目的就是要讓關鍵產業移往美國，把核心技術轉移到美國。

林祖嘉表示，台灣要投資美國5000億美元，而且集中在半導體相關產業，會造成空洞化，而且美國商務部長已經說過，這只是「頭期款」，希望未來長期要有4成的晶片在美國生產，這即意味要掏空台灣4成晶片產業，而且台灣晶片外流現在已經成為事實，5000億美元為新台幣15兆元，將會排擠投資台灣，影響GDP成長，並造成對美國出口減少，同樣也會造成GDP減少，長期掏空台灣總體經濟。

林祖嘉還說，未來台灣高科技人才將大量外移，這些高端消費人口的移出，會衝擊台灣經濟，而台積電到美國投資成本至少增加50%，雖然未來的毛利或許可以維持在20%，「它還可以活啦！但毛利率會降很多，股價不會再那麼值錢！」其他高毛利的中小企業跟著赴美，也將掏空台灣。

林祖嘉並認為，目前貿易協議還未簽署，應該還有很多台灣必須開放的項目，其中有非常多的黑箱，例如美國汽車是否免稅進入台灣，美牛全面開放，以及基改食品是否進入校園，賴政府應該把話講清楚。

國民黨智庫資深顧問、前行政院秘書長薛香川則表示，政府應該想辦法讓企業根留台灣，並建議我方可以向美國提出要求，主張台積電赴美國投資生產晶片，應比照當年台積電赴中國南京設廠，產品以慢二代的晶片技術為前提，當年在野的民進黨也才因此同意台積電赴南京設廠。

國民黨智庫研究員游士儀指出，根據網路輿情顯示，7成民意對台美關稅談判顯示高度疑慮，民眾擔憂的4大風險包括關稅與投資條件變動過快，企業難以進行長期佈局與決策﹔供應鏈外移，導致核心產業流失，造成本土空洞化﹔投資與關稅增加的營運成本，最終將轉嫁至終端物價，增加大眾生活負擔﹔以投資換關稅的策略缺乏明確條約保障，而且談判過程資訊不足。

