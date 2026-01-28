為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳菊請辭監察院長 藍：遲來止血 選舉前清理戰場

    2026/01/28 23:44 記者劉宛琳／台北報導
    陳菊請辭監察院長獲准。（資料照）

    陳菊請辭監察院長獲准。（資料照）

    針對賴清德總統、行政院長卓榮泰近日之發言，及監察院長陳菊請辭獲准，立院國民黨團聲明表示，拒絕「政治勒索」，堅守「國會監督」；拒絕尸位素餐，新任監察院長須超越黨派。

    針對賴清德稱「台灣沒有鬆懈本錢」，國民黨團表示，此舉是將國家安全當作政治勒索的擋箭牌，以此規避國會監督。國民黨團強調，支持國防不代表必須為編列不明、預算浮濫的軍購特別條例「空白背書」。

    國民黨團表示，卓榮泰以台美關稅談判為由脅迫國會，更是本末倒置。政府更不應以打包外移護國神山作為交換籌碼，要求在野黨放棄監督，這種情緒勒索才是對台灣民主法治最大的傷害。

    而陳菊請辭獲准，國民黨團表示，這只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。

    國民黨團指出，過去數年，監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

    國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，本黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

    立院國民黨團總召傅崐萁（左）與黨團書記長羅智強（右）。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁（左）與黨團書記長羅智強（右）。（資料照）

