    政治

    鈔票改版民眾黨也「自提版本」？ 鄉民看到面額+主題繃不住了

    2026/01/28 23:38 即時新聞／綜合報導
    有網友發揮創意設計「民眾黨版」鈔票，笑噴大批網友。（圖翻攝自汪浩臉書）

    

    中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版作業，近日在官網設專區供民眾票選，掀起熱議。有網友發揮創意設計「民眾黨版」鈔票，放上「踩飛輪的阿北」，笑翻大批鄉民。

    央行官網近日設立「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，有12項面額主題供民眾票選，2月13日下午5點截止。不過有網友忍不住開起最愛「自提版本」的民眾黨玩笑，設計一款最「清廉」的鈔票，主角放上「踩飛輪的阿北」，面額為300萬，狠酸前民眾黨主席柯文哲被指控過去在台北市長辦公室收博奕教父陳盈助委由機要邱清章送來300萬這件事。

    鄉民看到後噴笑，「可以這麼好笑的嗎？可以加狗仔跟蔥嗎？」、「笑出豬叫聲，但我不准他出現在我的錢包裡」、「能收藏嗎？」、「還有演唱會紀念幣，面額8800」、「放上小沈，面額1500」、「請收下我的膝蓋」、「根本天才」、「怎麼可以沒有960110的面額？」、「有梗！真貼切」、「這真的戳到我笑點」、「這是冥紙我就無所謂」。

    政治評論員汪浩也轉發這章創意鈔票。（圖翻攝自汪浩臉書）

    

