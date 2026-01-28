為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃偉哲春節前慰勞國軍辛勞

    2026/01/28 12:22 記者洪瑞琴／台南報導
    軍民情誼深厚，台南市長黃偉哲（左）代表致贈加菜金與農特產慰勞國軍。（台南市府提供）

    軍民情誼深厚，台南市長黃偉哲（左）代表致贈加菜金與農特產慰勞國軍。（台南市府提供）

    農曆春節將至，台南市長黃偉哲今（28）日率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰勞官兵，向犧牲假期、長年堅守崗位、守護國家安全的國軍弟兄姊妹，表達最誠摯的感謝。

    黃偉哲表示，台南不僅是台灣第一個城市，也是防衛台灣的重要前線，肩負空域、海岸及陸上防衛等關鍵任務。無論面對各式威脅、天災或疫情，國軍始終站在第一線，守護國家安全與市民安康。他代表台南全體市民，向國軍表達高度敬意與感謝，並對官兵在年關期間仍堅守崗位、保家衛國的付出，表達由衷敬佩。

    此次勞軍活動由空軍第一戰術戰鬥機聯隊指揮官廖柏文少將接待，官兵以熱烈掌聲歡迎市府團隊到訪。黃偉哲除提前向官兵賀節，也代表市府致贈加菜金及台南優質農特產品，慰勞包含空軍第一戰術戰鬥機聯隊在內共9個單位的辛勞付出；各受贈單位亦回贈感謝狀，展現軍民一家親的深厚情誼。

    今日活動包括民政局副局長吳明熙、南區區長蕭琇華、安平區區長蕭泰華、仁德區區長許博森，以及市議員李啟維、黃肇輝等人到場；立委林俊憲服務處及各議員服務處也派代表出席，展現地方政府與國軍團結同心、攜手守護家園的決心。

    台南市長黃偉哲春節前慰勞國軍辛勞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲春節前慰勞國軍辛勞。（台南市府提供）

