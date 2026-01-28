北市府簽約輝達 戴錫欽曝時間可能落在這3天

戴錫欽（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（圖擷取自youtube/POP Radio聯播網官方頻道）

台北市副市長李四川被認為是國民黨2026在新北市最強棒，何時辭職前往選舉備受關注。台北市黨部主委、議長戴錫欽今（28日）受訪說，黃仁勳29日至31日會在台灣，就看輝達是否給出可簽約時間。

戴錫欽今受媒體人黃暐瀚專訪表示，先前本會期總質詢結束，他送別李四川時就有人提到，可能是李四川最後一次踏入北市議會議場，不論黨要在年前還是年後徵召，李勢必都要立即辭職。而黨中央也希望越快越好，尤其新北市幅員遼闊，綠營對手蘇巧慧又提前開跑，小雞也有憂慮。

他說，在兩邊仇恨值都不是太高的狀況下，許多中間選民都可能因為勤跑、提早被拜訪，而被爭取走，黨中央會覺得輝達簽約過後就盡快跑內部協調等程序，他個人則希望李四川還是能多幫助蔣萬安。

戴錫欽提及，輝達有給市府時間，黃仁勳29至31日會到台灣參加尾牙，也跟一些產業鏈老闆聚餐等，但並沒有明確時間說可以哪天簽約；而市府則是在都市計劃等相關配套都已經完成，就看黃仁勳週四至週六哪天有時間。

黃暐瀚也問，北市府是否決定接任李四川副市長位置的人選？戴錫欽說，市府需要的人才，在民間都有相當的高薪，要這些人放棄高薪而投入政治渾水，真的不好找，據他所知目前北市府也很積極在尋求人才中。

