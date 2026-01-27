大讚台灣在全球公衛扮演關鍵角色 巴拉圭衛福部長重申堅定挺台

巴拉圭衛福部長芭蘭（左）26日起率團訪台，致贈巴國傳統蜘蛛繡（Ñandutí）給外交部長林佳龍（右）。（外交部提供）

我國長期在友邦巴拉圭推動「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS），協助巴拉圭醫療發展。巴拉圭衛福部部長芭蘭（María Teresa Barán）26日起率團訪台，並於今日中午會晤我國外長林佳龍時表示，台灣在全球公衛體系扮演關鍵角色，重申巴拉圭將堅定不移為台灣發聲，支持我國參與國際社會。

外交部長林佳龍今（27）日在外交部午宴友邦巴拉圭衛福部部長芭蘭及該部國際關係司司長亞瑪莉亞（Adriana Amarilla）。

芭蘭表示，感謝我國協助的「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS），該計畫自2017年開始推動，如今已導入巴拉圭1188間醫療院所，為台巴醫衛合作立下重要的里程碑，也非常期待亞松森醫院啟用後成為巴拉圭醫療服務品質的指標。

芭蘭強調，台灣在巴拉圭醫衛發展史上扮演不可或缺的角色，同時也在全球公衛體系扮演關鍵角色，重申巴拉圭將堅定不移為台灣發聲，支持我國參與國際社會。

林佳龍則指出，去年7月他率團訪問巴拉圭期間，曾與芭蘭一起訪視兩國共同推動的各項醫衛合作計畫，包括國合會與國泰醫院聯手打造的HIS計畫及亞松森醫院援建案，獲得巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）大力支持與肯定，芭蘭也連續多年為台灣參與世界衛生大會（WHA）強力發聲，我國政府及人民對此表達誠摯感謝，期盼未來持續深化兩國合作，將智慧醫療及健康產業帶進巴拉圭，造福人民健康福祉並促進產業升級轉型。

林佳龍於席間邀請衛福部次長林靜儀、國泰綜合醫院院長簡志誠、財團法人國際合作發展基金會副秘書長李志宏及我國智慧醫療產業代表，就人工智慧（AI）在醫療大數據判讀與遠距醫療等議題廣泛交換意見，共同研商兩國健康產業結合的未來方向。

外交部說明，芭蘭一行於1月26日至30日來台訪問，此行將深入瞭解我國公衛醫療及社會福利發展現況，在台期間除拜會外交部、衛福部及國合會外，也將參訪台大醫院、台北榮民總醫院、義大醫院、台北市中山老人住宅暨服務中心及新竹生物醫學園區等。

外交部長林佳龍（右五）與巴拉圭衛福部長芭蘭（左五）及國際關係司司長亞瑪莉亞（左四）等人合影。（外交部提供）

