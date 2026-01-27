為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國殷鑑 綠議員問江啟臣台美關稅「確定還要嚴審嗎？」

    2026/01/27 21:03 記者蘇孟娟／台中報導
    江肇國（右2）質疑江啟臣還要嚴審台美關稅嗎？（記者蘇孟娟攝）

    江肇國（右2）質疑江啟臣還要嚴審台美關稅嗎？（記者蘇孟娟攝）

    美國總統川普不滿南韓國會尚未將美韓協議正式立法，將美韓關稅從15%調升到25%，引發關注，立法院副院長江啟臣日前表態會嚴審台美關稅，民進黨台中市議員江肇國指出，台美關稅是行政團隊歷經多輪談判、承受極大壓力，好不容易才談到15%的結果，今天韓國的關稅被調高至25%，「請問江啟臣副院長，確定還要嚴審嗎？」。

    台美關稅協議須送立法院審查，之前國民黨及江啟臣均表態嚴審，但韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普宣佈將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間，台美關稅能否在國會順利通過，引發關切。

    江肇國指出，台美關稅是行政團隊歷經多輪談判、承受極大壓力，好不容易才談到15%的結果，尤其關稅協議在立法院的審查只有「全過」或「全不過」，江啟臣所謂的嚴審，根本就是想要拖延、拖累台灣而已。

    江肇國指出，就連商總董事長許舒博（前國民黨中常委&前立委）也說，關稅協議如果拖下去，後座力將落在國民黨身上，批在野黨持續無視產業的期待，「就這麼想把台灣搞爛嗎？」。

    相關新聞
    政治今日熱門
