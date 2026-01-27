賴總統：審預算是國會責任 不是要求總統府配合的籌碼

賴總統在今晚播出的電視專訪表示，希望在野黨了解，國會的責任就是審預算，不是拿來要求行政院、總統府配合的籌碼。（總統府提供）

立法院本會期邁入最後倒數，藍白持續封殺今年度中央政府總預算及行政院版1.25兆國防特別條例，至今尚未付委。賴總統在今晚播出的電視專訪表示，希望在野黨了解，國會的責任就是審預算，不是拿來要求行政院、總統府必須配合什麼東西的籌碼，讓總預算和國防特別條例付委，「哪個預算沒有道理，你要刪就刪」。

被問到藍白若持續阻擋國防特別條例，是否願意到國會說明？賴清德表示，依據憲法，立法院本來就可以邀請總統國情報告、總統也可以徵詢立法院同意主動前往報告，並不是針對特定預算或某件事情，但近期憲法法庭裁決要求一定要符合憲政程序，「只要不違憲，我本來就很樂意過去」，但不是限定特定議題，「並不是說你國防特別預算要我過去才可以，因為國情報告並不是特別針對哪一個項目」。

請繼續往下閱讀...

被問到如果藍白立委加條件怎麼辦？賴清德說，希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督、就是審預算，審預算就是責任，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或總統府必須配合什麼東西，你才願意（審查），這個我們必須要講清楚。

針對中央政府總預算持續被擋影響施政怎麼辦？賴清德說，最後受影響到的一定是全國人民，希望在野黨「不看僧面看佛面」，政黨競爭難免，但我們都是同一個國家，我們都有共同的責任，要向人民負責，讓國防特別條例付委，如果不滿意可以刪、也可以提修正動議，總預算也是這樣，「哪一個預算沒有道理，你要刪就刪」，也可以提附帶決議，但不能都不審查。

賴清德說，預算會期不審查預算，這個是我國有史以來第一次，沒有過這樣子的，人民應該不會覺得這樣做是對的。面對這個僵局要怎麼解？賴清德回應，「我身為總統當然有責任」，但希望在野黨能夠了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同來面對這個問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法