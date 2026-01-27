為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    以色列前部長率「國防與安全論壇」訪團來台 盼強化台以交流

    2026/01/27 18:28 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（右）歡迎以色列國防與安全訪團、前宗教事務部長及前國會議員卡漢納（左）訪台。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）歡迎以色列國防與安全訪團、前宗教事務部長及前國會議員卡漢納（左）訪台。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（27）日上午接見以色列前宗教事務部長卡漢納（Matan Kahana）所率領的「以色列國防與安全論壇」（Israel’s Defense and Security Forum）智庫訪問團。卡漢納表示，台以同為擁護民主的理念相近夥伴，期盼未來也能加強深化雙邊交流。

    卡漢納表示，很高興應我國政府邀請訪台，有機會進一步瞭解我國各領域的發展，並對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊及去年伊朗對以色列攻擊後，我國均在第一時間提供支持及援助表達誠摯感謝。

    卡漢納強調，台以同為擁護民主的理念相近夥伴，面對區域及全球安全情勢快速變化，至盼未來也能加強深化雙邊交流。

    林佳龍致詞歡迎卡漢納來訪，並感謝他在擔任國會議員期間，積極支持台以關係發展。此外，以色列國會在去年7月首次由72名跨黨派議員聯署發表聲明，支持台灣的國際參與，展現對深化台以雙邊關係的高度重視，並充分肯定台灣在國際事務中的貢獻，對此我國再次表達誠摯感謝。

    林佳龍指出，台以共享自由、民主等核心價值，期待未來兩國在此基礎下，持續深化在人工智慧（AI）與學術研究等領域的合作與交流。

    外交部說明，台以兩國近年來持續深化雙邊在新創科技、民主供應鏈韌性、農業、衛生醫療及學術交流等領域合作，未來我國將在現有良好的合作基礎上，持續深化雙邊各項合作關係。

