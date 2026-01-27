為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    又來了!羅智強又建議改名 陳致中回應了

    2026/01/27 18:27 記者王榮祥／高雄報導
    羅智強建議陳致中改「致台」!陳致中強調自己是中庸之道的中、不是中國。（記者王榮祥翻攝）

    行政院長卓榮泰發文稱「台灣101」讓藍營爆氣，立委羅智強批無聊到極點，還酸前總統陳水扁的兒子陳致中可改叫「陳致台」!陳致中回嗆羅太無聊，強調他是「中庸之道」的中、不是中國，卓揆說台灣101何錯之有？101在台北沒錯，但也是台灣的地標。

    這也是羅智強第二回建議陳致中改陳致台!2020年前立法院長游錫堃建議「中醫改台醫」時也引爆話題！當時擔任台北市議員的羅智強藉此諷刺，並建議當時的高市議員陳致中和衛福部長陳時中應該改名「陳致台」跟「陳時台」；陳致中反嗆，姓名是私務，「羅議員也管太寬了吧」！

    美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，行政院長卓榮泰事後發文稱讚，但內文提及「台灣101」，引發藍營抨擊；國民黨立院黨團書記長羅智強批卓榮泰無聊到極點，建議可叫前總統陳水扁之子陳致中改叫「陳致台」。

    陳致中晚間指出，羅智強委員用他的名字作文章會不會太無聊！解釋父母取致中是「中庸之道」的中，不是「中國」！

    他進一步提到，卓揆說台灣101何錯之有？101在台北沒錯、但也是台灣的地標，奇怪羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？致中毋須改名，他以台灣為榮。

