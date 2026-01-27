綠營北斗選區議員參選資格 陳似梅連署開臨時會尋求確認 29日民調有變數

前彰化縣議員黃盛祿（左）今天陪同妻子陳似梅前往彰化地檢署提告，並申請假處分。（黃盛祿提供）

恐有變數？民進黨彰化縣黨部原訂本週四（1月29日）進行彰化縣議員第七、北斗選區初選民調，在前縣議員黃盛祿的太太陳似梅今天上午提告，下午送出6位執委連署書（已達法定人數17人中3分之1的門檻）要求召開臨時執委會，討論暫緩民調與參選人資格確認。縣黨部表示，連署書已達法定連署人數，將儘快召開臨時執委會討論，到時候若有新的結果，縣黨部會對外說明。據了解，最快可能趕在民調之前，也就是明天（28日）召開。

民進黨北斗選區預計提名2席，有3人登記，現任縣議員李俊諭、前縣議員江熊一楓、前縣議員黃盛祿的太太陳似梅，3搶2。昨天（26日）下午縣黨部協調未果，宣布29日民調，但黃盛祿抗議並質疑因捲入助理費案、還在羈押中的江熊一楓的參選資格，要求暫緩民調，卻未獲縣黨部同意，縣黨部昨仍表明民調照辦。

請繼續往下閱讀...

今天上午，陳似梅陣營向彰化地檢署提出偽造文書告訴，並申請假處分，在未確認江熊一楓初選資格前，不能在1月29日進行民調，更不能在2月12日前向民進黨中央黨部交出初選結果名單；該陣營也在今天下午向縣黨部提出召開臨時執委會討論參選人資格與民調作業。

黃盛祿說，比賽前當然要資格確認無誤再比賽，距離年底選舉還有一段時間，還有時間確認資格，不用急著做民調。

江熊一楓的先生江昭儀則表示，對於簽名爭議一事，江熊一楓的兩位辯護律師都曾各自律見一次，並都讓她在登記表上簽名，縣黨部也在本月16日登記截止最後一天晚上確認簽名沒問題。

縣黨部指出，針對陳似梅陣營質疑1月16日或1月23日江熊一楓的參選資格，都經過執委會充分討論，進行資格認定審查，確認江熊一楓具參選資格，主要根據江熊一楓提供兩位律師正式的函文，為江熊一楓親簽切結書，執委會認定資格有效，因此現階段仍維持29日民調初選安排，一切均依黨規程序進行，絕無偏袒任何參選人。

不過，縣黨部補充強調，已接到陳似梅陣營要求召開臨時執委會的連署書，最後還是要看開會決議，有新的決議，黨部會說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法