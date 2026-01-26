民眾黨版軍購條例「1.25兆砍至4千億」 國防部：不完整、欠專業評估

民眾黨立院黨團今開記者會，宣布黨版軍購特別條例。（記者羅沛德攝）

針對政院版1.25兆元軍購特別條例草案，立法院民眾黨團今（26）日下午公布自提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》內容，預算上限下修至4000億元。對此，國防部表示，民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，也欠缺專業評估。

國防部表示，國軍建案作業程序，考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，遵循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」的邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備，只要是達到新台幣10億元以上建案，都需呈報行政院審查、始可編列預算，國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美國在台協會的公開肯定，與「以政治宣示取代專業審查」的說法相反。

國防部指出，美方對外軍售作業有完整審查程序，在作戰需求評估階段，需先由駐在國安部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

國防部指出，國防部特别預算向美籌購的武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達1年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等，後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。

國防部說明，國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等7項，已於本月19日向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會立委質詢。民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，也欠缺專業評估。

