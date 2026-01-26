彰化謝家人馬選議員不用民調！ 媽祖面前「博杯」決定

謝家人馬曾溫泉（右上）、洪川正（右下）都想選議員，最後在仁和宮擲筊決定，由曾溫泉勝出。（民眾提供及資料照）

彰化縣有意問鼎下屆議員的人馬已經躍躍欲試，但「僧多粥少」怎麼辦？二林鎮出現首度「神明決定」的戲碼！已經4連霸的縣議員陳一惇，下屆將轉換跑道選二林鎮長，他的縣議員空缺由「系出同門」的洪川正與曾溫泉積極爭取，兩人都是立委謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊中成員，內部原本要民調擇一參選，但協商後改為25日在二林仁和宮「博杯」，最後由曾溫泉勝出。

洪川正是謝衣鳯、謝典霖服務團隊的二林區主任，曾溫泉掛名陳一惇服務處助理，但也幫謝家跑攤，兩人去年都表態參選二林區縣議員，由於「系出同門（謝家團隊）」，謝家領袖謝新隆說「手心手背都是肉」，內部一度討論民調一決勝負，因考慮民調曠日廢時，不如請二林區的信仰中心仁和宮「仁和媽」聖示，於是兩人25日到仁和宮擲筊。

洪川正、曾溫泉約定各擲5次，聖杯次數最多者贏，未料第一輪各擲兩個聖杯，兩人當場再約定1個聖杯「定江山」，第一次PK兩人都擲出聖杯，再進行第二次PK，結果曾溫泉擲出聖杯而洪川正沒有，曾溫泉上香感謝仁和媽，洪川正立刻表現運動家精神，承諾全力支持曾溫泉。

二林區現任5席縣議員，洪騰明、洪子超民進黨籍，陳一惇、張國棟國民黨籍，吳淑娟無黨籍。陳一惇出缺，可望交棒給新人曾溫泉，曾溫泉還要力拚黨內勁敵，前縣議員謝彥慧、蔡家豪都將推出人選，泛藍陣營內部恐出現「大亂鬥」局面。

