表揚花蓮光復鄉「剷子超人」 卓榮泰：把精神留下來

行政院長卓榮泰致詞。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰今（26）日接見並表揚投入花蓮光復鄉救災的30所大學及民間基金會，他在致詞時表示，50萬人次的「剷子超人」，代表50萬個、甚至是更多的國家希望，這些種子在花蓮光復鄉落地生根，一定會開滿全台灣，走向全世界。他希望災害不會再來，但要把這樣的精神持續留下來。不管是遇到災害，有任何需要的時候，全國人民都可以發揮這樣的精神。

卓榮泰指出，行政院政委季連成在花蓮留了24天沒有回來，而短短的兩、三個星期當中，50萬人次的「剷子超人」們、同學們進到災區。他也透露，最讓他動容的是，當初第一次到光復車站，車站前的廣場站滿人，後來經設置車站指揮中心協助引導，他過幾天後再去，人數遠比第一次更多，而且已井然有序。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰也提到政府推出的青年政策，1200元的文化幣今年擴大發放13歲到22歲，500元的運動幣16歲以上可以登記，有60萬個機會，可以在任何運動場館運動，也可添購運動、體育裝備。另外，還有「青年海外百億圓夢基金」，他也邀請在場學生加入「行政院青年諮詢委員會」。而教育部從114學年度起，試辦大專校院清寒優秀學生勵學獎學金，回溯到去年11月開始計算，每月頒發8千元到1萬元不等的獎學金，名額有8千個，支持學生就學。

卓榮泰也說，行政院政務會議今天也討論「強化青少年家庭照顧者支持措施」，就是源自於一名青年提出的想法，若長輩迫切需要照顧，但家中只有一名年輕人且必須放棄學業或工作以照顧長者，待長輩過世後，年輕人往往難以順利回歸職場或校園。

卓榮泰說，因此未來會形成制度，當年輕人在家庭中須照顧長者，他要求衛福部擴大現有服務功能，讓政府提供專業者照顧、或協助讓長者進到機構接受照護；當年輕人要回到職場或學校，教育部要有輔導政策協助，勞動部也要提供更多就業媒介輔導與媒合就業機會，讓年輕人不會因為負擔家庭責任而落後。

行政院長卓榮泰（後排中）頒發感謝狀向「鏟子超人」師生致意。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法