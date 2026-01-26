北京要國民黨續擋軍購提升互信？ 羅智強：擋軍購的從來都是賴總統

國民黨團書記長羅智強。（記者林欣漢攝）

「國共論壇」確切登場日期遲遲未定，傳出北京以2005年「連胡會」為例，具體建議國民黨拿出「實質作為」，以利論壇恢復及後續的「鄭習會」。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨的立場還是一樣，希望賴清德總統兌現諾言，來立法院進行國情報告並備質詢，賴總統連兌現諾言這麼簡單的事都不做，何必用這種方式卡民進黨口中非常重要的軍購特別條例呢？民進黨若真的認為這個條例非常重要，就請賴總統來立法院報告並備質詢，也趕快通過軍人加薪等案的預算合法編列。

羅智強指出，擋軍購的從來都是賴總統，喪權辱國讓國家的國防安全置於險境的也是賴總統，他還是問賴總統同樣3個問題，為什麼不編軍人加薪預算，國防如此重要，為何要踐踏軍人，欠薪26天了，何時要還給軍人薪水？

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，第二，賴總統承諾針對重大國情，到立法院國情報告並備質詢，這麼簡單的承諾都做不到，就是故意在卡軍購特別條例；第三，天價的軍購換來的是海峽縱深的淪喪，國民黨執政時期，中共軍機只有誤闖一次、2分鐘，沒有越過海峽中線，現在已經進到24海哩的鄰接區，演習範圍畫到領海基線。

羅智強說，國民黨執政用3000億元能換回台海安全、海峽縱深，民進黨用9500億元還要加上1.25兆元，共2.2兆元的天價，請賴總統來國會告訴大家，拍胸脯保證天價的預算可以把中共軍機趕回海峽中線，他就是沒有辦法保證，才拒絕來立法院報告並備質詢，從頭到尾卡軍購特別條例，沒有信心為自己說明辯護的就是賴總統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法