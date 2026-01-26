國民黨強推助理費除罪化 公督盟：制定助理專法才是真改革

公民監督國會聯盟今（26）早於立法院召開記者會，嚴正譴責國民黨團強推「立法院組織法」修法，免除立委助理費刑事責任。（記者陳治程攝）

國民黨立委陳玉珍去（2025）年底首提「立法院組織法」修正案，不只將助理費改稱「補助費」，並由立委自由運用、免核銷，更免除貪污罪刑，引發朝野黨團爭論，而在立委牛煦庭重提案後，可能在本週五院會闖關三讀。對此，公督盟表示，國民黨明目張膽修法為涉貪立委「開脫」，既不公布助理費運用，問政表現更吊車尾，嚴正呼籲在野黨團「懸崖勒馬」，不要成為民主的笑話，並強調制定助理專法才是真改革。

公民監督國會聯盟（下稱公督盟）今（26）早召開記者會，公開譴責國民黨黨團不顧法律適用性，強推《立法院組織法》修正案，試圖除去立委助理費的刑法罪責。

國會助理出身的時代力量秘書長劉品辰表示，我國立院助理費制度早年就曾由立委提撥助理，但卻爆出貪污問題，因而衍生「公費助理」制度；他批評，原先行之有年的助理費法案為何突然要修法？正是要為涉貪立委「解套」，而國民黨立委陳玉珍、牛煦庭先後提案更是換湯不換藥，若修法成立，「立委詐領助理費」一詞將成虛設，出現立委「自肥」的法律漏洞。

公督盟執行長張宏林批評，此時的立法院是他見過立法最粗暴、毀憲亂政、民主倒退的一刻，點名藍白要負最大責任，作為法案推動最力者，不只完全未公布助理聘用情形，更假借提升助理福利試圖偷渡法案，他向廣大助理喊話，立委的提案只是假象，呼籲他們正視自身權益，出面表態。

該草案目前已付委審查，最快本週院會就能闖關三讀，而多位國會助理、法律學者及政府機關皆對修法提出示警，公督盟指出，若草率修法，不只衝擊助理公職義務、犧牲勞權，更變相製造製造國安破口。公督盟呼籲立委應速制定《公費國會助理專法》，將聘用資訊、給付規範法制化，讓優秀而穩定的國會助理，成為國會問政與台灣民主的根基，要求國民黨、民眾黨回頭是岸、勿助紂為虐，成為民主倒退的罪人及貪污除罪的共犯。

國會助理出身的時代力量秘書長劉品辰直言，國民黨團此時強推助理費貪污除罪化，就是要為涉貪的立委解套，指稱若修法成立，助理費貪污一詞將不復存在，助長犯罪。（記者陳治程攝）

