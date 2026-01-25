為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    林亮君首度拚民進黨初選 12年戰友張之豪陪撐過「地獄般煎熬」

    2026/01/25 11:27 記者董冠怡／台北報導
    林亮君議員與張之豪議員一起掃大龍市場拜票，途中遇到支持者打招呼。（記者董冠怡攝）

    台北市中山、大同選區議員林亮君2023年加入民進黨，今天走訪大龍市場掃街，由同樣角逐連任、民進黨籍基隆市安樂區議員張之豪，陪同發送新年春聯並拜票，共同呼籲鄉親3月如接到初選電話民調，多多支持林亮君。

    林亮君表示，每年都會來市場發送春聯，祝福民眾新的一年平安順心，今年比較不一樣的是，這是自己第一次參加民進黨初選，競爭激烈，因此邀請戰友們一起來幫忙。她跟張之豪相識於2013年，已是12年的老戰友。過去在街頭奮鬥，學運世代在諸多議題、價值上理念相近，後來各自在台北市、基隆市議會打拚，即便推動改革遇到許多阻礙，但是彼此依然相挺，跨縣市串聯，相信一定可以帶來更好的加乘效果，希望選民能夠支持，未來也會到基隆去助選。

    張之豪指出，很開心看到老朋友林亮君加入民進黨，一起接受初選考驗，一旦撐過「地獄般的煎熬」，相信接下來她在民主路上，將會變得更加堅定與堅強。一直以來都是互助與鼓勵，這次也不例外，從大龍峒出發，希望幫她贏得初選，年底期盼全國各地傳出佳音，棒棒都強棒、每一棒都順利上壘得分，喊話「在家顧電話，唯一支持林亮君！」

