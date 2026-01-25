為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    用曹操形容習近平疑心病重 汪浩：誰會是打倒習的周瑜？

    2026/01/25 11:38 即時新聞／綜合報導
    汪浩表示，曹操因疑而敗於赤壁，歷史早已提醒，疑心病重的統治者，一旦押上戰爭，往往不是轉移危機，而是加速敗局，「誰是打敗習近平的周瑜」？（美聯社）

    中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日證實因涉嫌嚴重違法違紀遭調查，成為最新一批遭整肅落馬的解放軍高層。作家汪浩引述歷史人物「曹操」在《三國演義》中的權力邏輯來形容中國國家主席習近平，並問：「誰是打敗習近平的周瑜？」

    汪浩提到，曹操在《三國演義》中，因疑心過重誤中周瑜的反間計而誅殺蔡瑁、張允，「疑懼先於證據」使得曹操寧可先錯殺，也不容潛在變數，最終直接削弱曹軍水軍體系，為赤壁慘敗埋下關鍵伏筆。

    汪浩分析，這種權力邏輯在中共歷史中屢次重演，文革時毛澤東打倒劉少奇、提拔又打倒林彪，核心從來不是忠誠與否，而是「是否構成威脅」，因此林彪事件後，毛澤東迅速衰亡，體制亦元氣大傷。

    汪浩認為，今日的習近平正重複這條路徑，無論是深諳體制、掌過反腐利器的王岐山，還是在軍中具獨立威望的張又俠，他們未必反習，但「不完全可控」本身就已是原罪。當疑心取代信任，治理便讓位於清洗。短期內，權力似乎更集中；長期看，專業被摧毀，真話消失，決策只能迎合上意。若在此狀態下對台動武，只會放大內部失序的代價。

    汪浩表示，曹操因疑而敗於赤壁，歷史早已提醒，疑心病重的統治者，一旦押上戰爭，往往不是轉移危機，而是加速敗局，「誰是打敗習近平的周瑜」？

