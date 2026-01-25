民眾黨高雄市黨部防災士揭牌「落漆」 黃國昌尷尬

民眾黨高市黨部防災士揭牌，紅布拉不下來，黃國昌（右）有些尷尬。（記者葛祐豪攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今（25日）一早參加高雄市黨部防災士揭牌，但由於紅布綁太緊，揭牌時拉不下來，黨工員趕緊找來梯子，爬上去把紅布直接拉下來，讓黃國昌當場有些尷尬。

台灣民眾黨指出，台灣身處地震與颱風頻繁的環太平洋地震帶，同時全球面臨極端挑戰之際，黨部積極推動社區防災建設，讓更多防災士能在第一時間深入鄰里、協助民眾，把災害影響降到最低。高雄今天正式成立台灣民眾黨防災士據點，提升人人防災應變能力，減少社區或家庭遭遇災害的風險。

揭牌典禮上午9點在林森一路的高雄市黨部舉行，有數十位黨工及民眾參加，黃國昌先率黨工在門口祭拜後，隨即舉行揭牌典禮。

不過，由於紅布綁太緊，黃國昌揭牌時拉不下來，讓他當場有些尷尬；此時，黨工趕緊找來梯子爬上去，主持人還打圓場說這代表「我們的防災士堅而不摧」，黨工最後順利把紅布直接拉下來。

黃國昌強調，「防災士」是民眾黨繼續補強的一個團隊，去年夏天，中南部不幸發生一些天災淹水時，南部非常多的防災救護士馬上站到第一線，提供鄉親非常多幫助，感動了非常多南部鄉親，台灣民眾黨認為，社會需要他們的時候，能夠盡上一份心力，是作為一個負責任政黨責無旁貸的使命，他感謝所有參與防災救護士得團隊夥伴，也希望高雄防災救護團隊人數愈來愈多。

黨工直接爬梯子上去拉下紅布條，完成揭牌儀式。（記者葛祐豪攝）

黃國昌（中）率民眾黨高雄黨部黨工祭拜。（記者葛祐豪攝）

