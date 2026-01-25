為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈伯洋揭露中國2026鎖台三軸線 自嘲當「箭靶」

    2026/01/25 11:00 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋揭露中國2026年對台三軸線，並強調：「當我們努力走向世界，敵方的目標只有一個，『切斷台灣與世界的連繫』。」（資料照）

    中國對台文攻武赫日趨頻繁，民進黨立委沈伯洋24日在臉書發文揭露中國2026年對台三軸線，並強調：「當我們努力走向世界，敵方的目標只有一個，『切斷台灣與世界的連繫』。」

    沈伯洋提到，首先中國要「物理上解除武裝」，藍白兩黨從去年砍外交預算，到今年擋國防預算，正聯手在物理上削弱台灣的自保能力；再來是要「精神上認知改變」，鋪天蓋地的疑美論已影響約5%的關鍵選民，足以左右選舉，並瓦解民主盟友對台灣的信心。這也會搭配未來的親中法案。

    沈伯洋指出，最後中國則是要從「選舉上資源壟斷」，透過「拿回黨產」與「紅媒回歸」兩個法案，對方已備妥銀彈與宣傳。沈伯洋強調：「現在需要的是，從基層突圍。法案擋不下來，我想就只能深入村里打預防針。年後將迎來資訊攻擊的高峰，要完備基層對謠言的免疫力，各個候選人將會非常辛苦。但我會盡我所能協助到底。」

    沈伯洋坦言：「看到中國今天的新聞，實在很難樂觀。」不過最後沈也自嘲：「總之我就繼續守在我的位置上，直到他們將我抹黑到極致。我最大的功能應該還是『箭靶』。」

