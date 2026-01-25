藍營基層吵台中市長人選 網友：楊瓊瓔不能再等

江啟臣、楊瓊瓔及何欣純昨不約而同參加山邊媽的活動。 （取自江啟臣臉書）

台中市長提名人選藍營遲未定案，引發基層憂心，一名網友在網路Threads發文說，江啟臣還年輕，但楊瓊瓔不能再等，她要的只是公平，卻引發其他網友質疑發文者是綠營支持者，更有網友表明支持楊瓊瓔，票投何欣純。

國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都宣布參選下屆台中市長，但黨部相關協調遲未有結果，民進黨則早就宣布由立委何欣純參選下屆台中市長，致藍營基層憂心起步太慢，藍營兩派支持者也持續在網路論戰，目前網路發文內容以挺江人數較多，也有人質疑是江陣營或支持者故意為之。

一名網友則發文說，江啟臣還年輕可以等8年，楊瓊瓔不能再等，為什麼國民黨不給楊瓊瓔一個機會，此文引起其他網友留言論戰。有人反指，何欣純還年經可以再等8年，但蔡其昌不能再等，為什麼民進黨不再給蔡其昌一個機會；有網友說，因為江啟臣勝算較大；還有網友說，他支持楊瓊瓔，但票會投何欣純。

下屆台中市長選戰網路正熱，陸戰也熱鬧，江啟臣和楊瓊瓔、何欣純最近皆行程滿檔，勤走基層，3人昨天更同時在台中市參加同場媽祖活動。

