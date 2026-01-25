高票拚連任剉咧等？ 彰化溪湖選區「一屆魔咒」瘋傳 綠營劉珊伶這麼說

年輕有活力的劉珊伶，是獲得徵召參選縣長的立委陳素月的子弟兵，為溪湖選區唯一「純正血統」民進黨縣議員，年底拚連任。（劉珊伶提供）

民進黨彰化縣黨部正進行年底縣議員、鄉鎮市長及市民代表等地方公職選舉提名作業，縣議員第五、溪湖選區預計提名2席，結果只有拚連任的劉珊伶登記，還缺1個名額，縣黨部將徵召，已有人選2人均非民進黨籍，若確定接受徵召將加入民進黨以民進黨身分參選。對於登記人數不足又要徵召補足提名席次，劉珊伶表示，既然都開放了登記，也截止登記了，理應以登記規定辦法為主，黨部要徵召應有其整體佈局與作戰考量，「我只能表示尊重！」

溪湖選區（埔鹽、溪湖、埔心）下屆應選5席，本屆原本也是5席，國民黨籍的洪本成因過去擔任鎮代會副主席收賄司法案，雖然該案免刑但判無參選縣議員資格最後仍遭解職，解職無需遞補，本屆就4位縣議員民進黨劉珊伶、國民黨陳玉姬、無黨張春洋、無黨陳重嘉，4人全拚連任，再加換跑道的埔鹽鄉長許文萍、洪本成的妻子、溪湖代表會副主席黃佳惠，6人搶5席，選情相對單純，但若民進黨堅持足額提名2席，以及後續再有其他參選人加入，選情增添變數。

溪湖選區已經連續2屆縣議員選舉出現新人的「一屆魔咒」，最早是民進黨李清木，接著國民黨許晉揚，當年，兩人都是第一次選舉，也都在該區拿下最高票當選，李清木拚連任落選頭失利，許晉揚則因助理費案判緩刑後，離開政壇，沒有再參選。本屆該選區最高票的劉珊伶，初試啼聲拿下近1萬4000票（佔民進黨該區基本盤2.2萬到2.3萬票約60%到63%）、最高票進入議會，她是獲得徵召參選縣長的立委陳素月的子弟兵，為溪湖選區唯一「純正血統」民進黨縣議員，年底拚連任。這次力拚連任，「魔咒」效應待觀察。

全縣縣議員共十個選區，民進黨預計提名24席，因第一彰化選區增1席，總提名席次變成25席；其中，第五登記人數低於提名席次、第九與十原住民選區無人登記，縣黨部在本月底完成登記大於提名辦理民調初選後，預計二月之後公佈徵召人選。

下屆彰化縣議會席次由本屆54席提高為55席，民進黨預計提名25席，力爭擴大服務席次。（記者張聰秋攝）

