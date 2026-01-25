江熊一楓簽名無疑 民進黨彰化縣議員第7選區提名3搶2

前彰化縣議員黃盛祿妻子陳似梅爭取民進黨第七選區縣議員提名。（擷取自黃盛祿臉書）

民進黨彰化縣議員第一選區（彰化區）確定增額提名，一觸即發的民調大戰畫上休止符。第七選區（北斗區）前議員江熊一楓登記資格一度引發簽名字跡爭議，最後通過資格審查。縣黨部主委楊富鈞指出，第七選區有3人登記要搶2席提名，將先協商，協商不成就電話民調。

江熊一楓捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，去年底羈押，夫婿、前立委江昭儀代為辦理，卻爆出一式2份親筆簽名字跡不同疑雲。縣黨部接到2家律師事務所發函證實均由江熊一楓親簽，通過執委會資格審核。

楊富鈞說，縣議員第七選區的江熊一楓資格審查剛通過，選區有現任縣議員李俊諭、前縣議員黃盛祿妻子陳似梅登記，3人搶2席提名，會先協調，協調不成就電話民調。

楊富鈞說，目前已敲定電話民調日期的有第二選區（鹿港區），排定在1月27日，第二選區提名3席，有現任議員藍駿宇、福興鄉長蔣煙燈、縣黨部主委特助施喻琁以及鹿港景福里長蔡宗源兒子蔡匡威登記，呈現4搶3的局面。

福興鄉長則有鄉公所女秘書陳巧芬與鄉代表黃厚綿2人登記，1月28日電話民調；花壇鄉長有葉繼元、許澤鈿登記，1月30日電話民調。

