為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江熊一楓簽名無疑 民進黨彰化縣議員第7選區提名3搶2

    2026/01/25 00:30 記者劉曉欣／彰化報導
    前彰化縣議員黃盛祿妻子陳似梅爭取民進黨第七選區縣議員提名。（擷取自黃盛祿臉書）

    前彰化縣議員黃盛祿妻子陳似梅爭取民進黨第七選區縣議員提名。（擷取自黃盛祿臉書）

    民進黨彰化縣議員第一選區（彰化區）確定增額提名，一觸即發的民調大戰畫上休止符。第七選區（北斗區）前議員江熊一楓登記資格一度引發簽名字跡爭議，最後通過資格審查。縣黨部主委楊富鈞指出，第七選區有3人登記要搶2席提名，將先協商，協商不成就電話民調。

    江熊一楓捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，去年底羈押，夫婿、前立委江昭儀代為辦理，卻爆出一式2份親筆簽名字跡不同疑雲。縣黨部接到2家律師事務所發函證實均由江熊一楓親簽，通過執委會資格審核。

    楊富鈞說，縣議員第七選區的江熊一楓資格審查剛通過，選區有現任縣議員李俊諭、前縣議員黃盛祿妻子陳似梅登記，3人搶2席提名，會先協調，協調不成就電話民調。

    楊富鈞說，目前已敲定電話民調日期的有第二選區（鹿港區），排定在1月27日，第二選區提名3席，有現任議員藍駿宇、福興鄉長蔣煙燈、縣黨部主委特助施喻琁以及鹿港景福里長蔡宗源兒子蔡匡威登記，呈現4搶3的局面。

    福興鄉長則有鄉公所女秘書陳巧芬與鄉代表黃厚綿2人登記，1月28日電話民調；花壇鄉長有葉繼元、許澤鈿登記，1月30日電話民調。

    前彰化縣議員江熊一楓由夫婿江昭儀完成登記。（資料照）

    前彰化縣議員江熊一楓由夫婿江昭儀完成登記。（資料照）

    彰化縣第七選區議員李俊諭爭取連任。（擷取自李俊諭臉書）

    彰化縣第七選區議員李俊諭爭取連任。（擷取自李俊諭臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播