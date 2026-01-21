為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    營建廢棄土非法傾倒所得逾46億 內政部裁罰2930萬：持續查緝

    2026/01/21 20:59 記者李文馨／台北報導
    內政部說，2023到2025年間，環境部協同警政單位共同查辦包含營建廢棄土非法傾倒等重大環保犯罪案件，共計101案，裁罰2930萬6800元。（資料照）

    內政部說，2023到2025年間，環境部協同警政單位共同查辦包含營建廢棄土非法傾倒等重大環保犯罪案件，共計101案，裁罰2930萬6800元。（資料照）

    「土方之亂」引發討論，內政部今天說，自2023年至2025年間，環境部協同警政單位共同查辦包含營建廢棄土非法傾倒行為等有關重大環保犯罪案件，共計101案，裁處行政罰鍰2930萬6800元，並涉及犯罪所得高達46億4994萬8559元。為回應近期社會對於遏止營建廢棄土非法棄置等期待，內政部將持續與環境部及法務部合作方式加強查緝。

    內政部今晚發新聞稿說，為回應社會對營建剩餘土石方管理落實的期待，由各地方政府成立的「營建剩餘土石方聯合稽查小組」持續加強第一線稽查作業，去年全國各地方政府共辦理稽查9677件，裁罰2916件，裁罰金額合計5565萬元。

    內政部指出，警政署近3年透過「治平專案」持續掃蕩，已查獲幫派組織涉入棄土相關犯罪28案、266人，查扣不法利得2億1526萬餘元。未來將持續採取「系統性掃黑」作法，針對土方清運「挖、運、棄」各環節全面強化蒐證能量，從嚴偵辦、向上溯源，並斬斷金流，防止不法勢力滲入公共工程及建築產業。

    內政部說，中央將持續透過跨部會機制協調地方政府加強稽查取締，並對幫派涉入土方清運行為從嚴查辦、溯源究責並切斷金流，務實守護國土環境、營建管理秩序，以維護環境永續的目標。

