林佳龍接見德州州議員陳筱玲 盼隨關稅塵埃落定促進雙向投資

外交部長林佳龍（右）21日於外交部接見美國德州州眾議員陳筱玲（左）。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍今（21）日於外交部接見美國德州州眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）。林佳龍表示，過去一年全球AI產業蓬勃發展，共同見證愈來愈多台灣企業看好德州的投資潛力前往布局，期待隨著台美關稅談判塵埃落定後，進一步促進雙向投資、共創繁榮。

林佳龍回顧，去年5月曾率領國經協會、電電公會等產業代表團訪問德州，在陳筱玲安排下，親赴德州眾議會公開接受友台決議，充分展現德州民意對台灣的堅定支持。期間也促成電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」，為深化台灣與德州雙向投資、建立更緊密的產業夥伴關係，邁出重要一步。

林佳龍指出，德州擁有廣袤土地、豐沛能源、頂尖人才及便利交通條件，是美國發展AI科技與高科技產業的重要據點，也成為多家台灣電子與資通訊產業投資美國的首選。

陳筱玲會中也分享，德州政府正積極擴大發電能量，建置先進輸電設施與天然氣配送管線，同時釋出更多土地規劃作為產業聚落，期待透過強化基礎建設，打造更優質的投資環境。

林佳龍進一步強調，資金、技術與人才是企業投資美國最關鍵的成功要素，缺一不可，他認為，未來台灣與德州應聚焦三項合作重點：一是透過教育及產學合作培育人才，強化人才交流；二是建立企業產業聚落，協助企業順利落地發展；三是推動於休士頓市建設「Taiwan Tower」，作為台灣與德州政府共同服務在地台商及促進雙向投資的一站式服務據點。

林佳龍表示，自2024年德州州長艾伯特（Greg Abbott）訪問台灣並宣布在台設立德州駐台辦事處、去年5月他率團訪問德州，到此次陳筱玲回訪台灣，一連串密切互動，充分展現台灣與德州關係持續加溫，未來雙方將持續透過台美相互投資，共享AI產業蓬勃發展的商機，建構更強健的經濟韌性。

