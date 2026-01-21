為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    遭指拿資料「救援」黃國昌 郭國文澄清：書店有賣、再造謠一律提告

    2026/01/21 19:32 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委郭國文於5月17日立法院會，奪走立法院祕書長周萬來懷中的文件後，一路跑出議場。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室共75秒，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中，引發爭議。對此，不少民眾黨支持者「小草」拿出郭國文2024年在立法院「拿走文件」一事「救援」黃國昌。對此，郭國文表示，當時他拿的是立法院秘書長周萬來自己寫的議事規則的書，在網路書店都有，並非機密。他也說，澄清之後，再有造謠者，一律提告。

    郭國文20日下午在臉書發文表示，他拿走的文件並非機密資料，當時意圖也很清楚「就是議事杯葛」。郭國文說，黃國昌配合國民黨傅崐萁、鄭麗文等紅統派人士表演了約2年，如今又拿走國安機密資料，當然可以被質疑他的動機，到底是不小心還是刻意而為。他也質疑，黃國昌卸任立委前夕觸犯了敏感紅線，為什麼掛著時代力量黨籍的黃國昌立委，做了4年都不會犯這樣的錯呢？

    郭國文說，對於網路想帶風向，稱當時他在「國會擴權」法案當中，拿走周萬來手中的文件以杯葛議事進行，「說我也拿走機密資料」，他要澄清，那不是機密資料，那是周萬來自己寫的議事規則的書，在網路書店都有，價格約5、600元。

    他也解釋，當初拿走文件是為了反制藍白暴力多數，杯葛「國會擴權」法案，事實也證明，這就是一部被宣判違憲的爛法。

    最後他也宣布，發文後已經做出清楚說明，請造謠者刪文。「若持續造謠，我一律提告。」

