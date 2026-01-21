黃國昌帶國防密件辯「等美公開就非機密」李忠憲：理性為慾望服務經典案例

學者李忠憲。（資料照）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，黃國昌辯稱「這些機密文件等將來美方公布後就不算機密了」對此，學者李忠憲表示，自認站在正義一方，所以做的事，本質上不可能是錯的，越是堅信自己站在道德高地的人，越容易忽略制度邊界，這不只是邏輯能力的崩潰，而是當自我正當性凌駕於制度時，理性開始為慾望服務的經典案例。

李忠憲在臉書PO文表示，關於偷夾帶機密文件離開立法院會議室事件，黃國昌的回應：「這些機密文件等將來美方公布後就不算機密了」為什麼一個曾經是中央研究院研究員的立法委員會講出這麼沒有邏輯的話？這句話的核心錯誤在於一個基本邏輯混淆：「未來狀態」不能回溯合理化「現在行為」，現在這些文件是「機密」，未來某一天，美方可能會公布，得到結論：所以現在夾帶、處理它們，不構成問題，這在邏輯上屬於時間錯置。

李忠憲指出，同樣邏輯的例子，我們會立刻覺得荒謬：「這個人將來會死，所以我現在殺他也沒差」。未來是否公開，與現在是否違反制度，兩者在邏輯上毫不相干。對一個受過嚴格學術訓練、做過研究的人而言，這種錯誤本不該出現，另外這句話有許多跟一般強調的人生經驗相反，過程才是最重要，「只要結果看起來沒那麼嚴重，過程就可以被忽略。」

李忠憲續指，這是認知失調下學術菁英常見的「制度是給一般人用的，我有能力自行判斷例外。」另外就是道德自信過高，導致「自我豁免」，這句話隱含一個危險心態：「因為我的動機是好的，所以程序問題可以暫時放一邊。」

李忠憲直言，黃國昌自認站在正義一方，所以他自己做的事，本質上不可能是錯的，越是堅信自己站在道德高地的人，越容易忽略制度邊界，這不只是邏輯能力的崩潰，而是當自我正當性凌駕於制度時，理性開始為慾望服務的經典案例，另外，或許他還有其他不同的驅動力量！

