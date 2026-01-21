黃國昌帶走機密資料42秒可翻拍幾頁？張博洋實測結果曝光

張博洋進行翻頁拍照實測。（記者葛祐豪翻攝）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中；對此。高雄市議員張博洋今（21）日發布翻頁邊拍照的實測影片，指42秒可以拍下翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁。

針對此事件，民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，發現黃不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒。

高雄市議員張博洋今天下午發布翻頁邊拍照的實測影片，算出42秒可以拍下翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁。他說，更何況，黃國昌身後還跟著2個助理，機密資料被攜出是嚴重的國安問題，不是一句「綠營政治操作」，就可以閃爍其詞含糊帶過。

張博洋強調，民眾黨路線長期主張公開透明，黃國昌更是一路高舉道德大旗來標榜其問政風格，平常五根手指指著別人，自己違規時卻從頭到尾沒有一句抱歉反省，「如今連消失的42秒，到底做了哪些事情也講不清楚，嚴以待人，寬以律己，這才是黃國昌真正的問政風格!」

張博洋質疑，隨著中共對台軍演升溫，美中衝突不斷擴大，國防預算的重要性已經不可同日而語，但民眾黨面對保家衛國的預算，不是卡就是擋，現在連「偷」都直接來了，口口聲聲支持國防，但是做的行為全部都是弱化國防，「中共同路人的帽子從來不是別人扣的，是民眾黨自己主動戴在頭上的!」

張博洋實測42秒可以拍下翻頁的文件高達37頁。（張博洋提供）

