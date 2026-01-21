為什麼文件不能帶走？陳柏惟揭7點機密內容 曝外流嚴重後果

前立委陳柏惟。（資料照）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發爭議。曾參與機密會議的前立委陳柏惟，昨日在政論節目中分享過去參與類似會議的經驗，他表示，在國防採購案裡面有一些機密是不能講的，他也列出7項具體機密項目表示，一旦外流可能引發種種嚴重後果。

陳柏惟昨（20）日在政論節目《新聞面對面》表示，立法院機密會議的資料回收流程極為嚴謹，行政官員通常在立法委員離席後才會收回桌上文件。他指出，機密會議中關於國防採購案的內容極其關鍵，他並詳細列舉了7項絕不能外流的具體機密項目。

第一，具體性能參數：網路上的數據往往真假難辨，但機密文件會記載確切的武器性能與版本資訊。

第二，採購成本分析：涉及匯差、採購備案以及「別人買多少」的對比，若曝光恐導致他國向美國抗議買貴或買便宜，干擾國際軍售秩序。

第三，工業互惠細節：購買流程中，可能涉及工業互惠，有些零件可能是在台灣製造，若相關資訊若外流可能導致相關公司被操作股價，或遭敵對勢力針對干擾。

第四，發射系統數量：飛彈總數雖可能公開，但「發射系統」的數量會直接反映實際部署能力與戰力，屬於核心機密。

第五，部署地點：確切位置會影響防禦涵蓋範圍，若被敵方掌握，將易於進行戰略佈置與兵棋推演。

第六，系統協作媒介：如潛艦整合外部系統的媒介、軟體版本與控制權，這些連通資訊一旦外洩，後果不堪設想。

第七，交貨期程與驗收階段：確切的交貨時間會影響敵方的戰略決定，若被掌握，可能成為決定攻擊時間點的參考。

陳柏惟還表示，他講粗魯一些，「假設習近平這兩年不打不行，他知道你海馬斯這個時候來跟那個時候來，會不會影響他的戰略決定？會嘛！」

陳柏惟強調，這些資訊都是真正重要的機密。對於黃國昌稱「誤帶」出會議室，陳柏惟質疑，身為具備多年經驗的立委，竟將高密度的資訊帶出，讓他不禁懷疑是為了「做新聞」或是為了處理自提法案的版本。他感嘆，這類行為讓整件事變得像場鬧劇，但作為前立委，他更在意的是這些資訊外流對國家安全造成的威脅。

