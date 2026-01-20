週刊揭林宸佑匯款上百萬收買軍人 檢調登門發現「大祕寶」

週刊報導指出，林宸佑手法相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都是從他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元。（資料照）

中天新聞台記者兼主播林宸佑，17日被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。政治工作者周軒今日（20日）在臉書引用週刊報導，內容指出林宸佑的手法相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都是從他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的「泰達幣」。

周軒在臉書羅列週刊報導重點，指出檢調發現林宸佑集團的情蒐目標，包含飛彈部署機密，被收買的軍人包括國軍火箭飛彈連的志願役士官，試圖藉此取得新型飛彈參數及操作手冊等機密。其中有涉案士官出身於陸軍在去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作美製新型火箭與戰術飛彈。

此外，檢調登門查扣林宸佑物品時，林的手機、電腦都被當場查扣，Line、微信或合作往來的電子信箱內容全都保留，工作群組對話也很完整，宛如「大祕寶」，讓檢調得以一路「順藤摸瓜」，追查漏網之魚。事後中天高層有替林找律師，而林宸佑一聽到檢方打算向院方聲請羈押後，平常堵訪的伶牙俐齒馬上變成客氣低調。

報導指出，共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人提供資金，不排除會有更大咖的藏鏡人隱身幕後指揮，且與中共統戰部有關。另外，林宸佑還疑似收錢辦事，以接獲爆料為由，質疑民意代表關切國營事業招考作業，在直播中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵訪，在大罷免期間某些議題操作也有違常理。

