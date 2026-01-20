顧立雄稱視通過預算決定採購內容 馬文君斥：簽空白支票？

國民黨團立委馬文君。（資料照，記者陳逸寬攝）

國民黨立委馬文君質疑，國防部長顧立雄聲稱1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容，到現在要買什麼都不知道，1.25兆是怎樣訂出來？這就不等同我們先簽「空白支票」，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

「我真的認為顧部長的回覆是笑話！」馬文君說，1.25兆元不是一筆小數目，但到現在連要買什麼都不知道。且按照顧部長說法，這不就代表賴清德總統、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

請繼續往下閱讀...

馬文君表示，既然到現在除了軍購，商購內容都尚未決定，那這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？這就不等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

馬文君表示，從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧部長提到商購部分，項目還未確定，她真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買，什麼錢才該編進預算中，其中的不合理，還要請國防部、顧部長再交代清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法