張啓楷稱中天記者遭押是「綠色恐怖」 吳思瑤喊話民眾黨：別再操弄民粹

中天記者「馬德」林宸佑涉犯國安法、貪污治罪條例遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷今聲援林，呼籲黨檢媒自制，不能讓台灣再進入「綠色恐怖」；兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今受訪質疑，民眾黨是在鼓勵犯罪嗎？請民眾黨自制，實在很不樂見民眾黨永遠在為犯罪者說話、創造鬥臭司法的輿論壓力，再次呼籲不要發動莫須有的「政治介入司法」老戲碼，急切地操作民粹或輿論辦案。

吳思瑤下午出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時受訪表示，任何司法案件的核心是在證據、而不是政治，請民眾黨人要自制，個案的偵辦就讓檢方好好釐清事實，不要急切地操作民粹或輿論辦案。

吳思瑤指出，尤其國安案件非常敏感，共諜不管存在哪一黨都要嚴辦，如果有媒體人員涉案，不論他是在哪一個媒體，這都不需要有預設前提，所以司法案件的核心就是證據。

吳思瑤質疑，民眾黨是在鼓勵犯罪嗎？實在很不樂見民眾黨永遠在為犯罪者說話，或為涉嫌犯罪者創造一個鬥臭司法的輿論壓力，再次希望大家給司法辦案人員一個獨立的空間，國安案件非常敏感，政治人物請自制，不要發動這些莫須有的一個政治介入司法的老戲碼。

