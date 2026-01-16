黃國昌快閃訪美卻無合照？ 網友翻出蘇巧慧與藍鶯合照對比

立委蘇巧慧（右）去年七月拜訪AIT執行理事藍鶯（左）。（翻攝自蘇巧慧臉書粉專）

民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美，拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，其中也包括AIT執行理事藍鶯。但有網友吐槽說，沒有看到黃國昌與藍鶯等美方官員合影，但早在去年7月，民進黨籍立委蘇巧慧訪美時就見過藍鶯等人，並大方貼出合照，網友質疑說，蘇、黃兩人都是立委，已見二人的實力、高度落差。

黃國昌等人日前抵達華府時，赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，在藍鶯陪同下會談逾1小時，消息一出，有眼尖的網友翻查資料指出，黃國昌這次的美國行快閃，沒見到他與藍鶯等美方官員的合照，相比之下，蘇巧慧去年7月到華府不只拜訪參、眾議院，華府重要智庫、學界代表，也拜訪美國在台協會AIT華盛頓總部，與執行理事藍鶯針對台美關係、區域安全、貿易投資等多項議題討論交流，更與藍鶯合照。

蘇巧慧去年7月訪美時在臉書表示，台灣站在面對中國極權政府的最前線，深知與區域民主盟友合作、走向世界的重要性，因此近年台灣從前總統蔡英文，到現任總統賴清德的民進黨執政團隊帶領下，不僅台美關係更加深化、穩固，台灣也成為國際科技供應鏈中不可或缺的關鍵節點。

