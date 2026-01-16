為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌快閃訪美卻無合照？ 網友翻出蘇巧慧與藍鶯合照對比

    2026/01/16 18:03 記者羅國嘉／新北報導
    立委蘇巧慧（右）去年七月拜訪AIT執行理事藍鶯（左）。（翻攝自蘇巧慧臉書粉專）

    立委蘇巧慧（右）去年七月拜訪AIT執行理事藍鶯（左）。（翻攝自蘇巧慧臉書粉專）

    民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美，拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，其中也包括AIT執行理事藍鶯。但有網友吐槽說，沒有看到黃國昌與藍鶯等美方官員合影，但早在去年7月，民進黨籍立委蘇巧慧訪美時就見過藍鶯等人，並大方貼出合照，網友質疑說，蘇、黃兩人都是立委，已見二人的實力、高度落差。

    黃國昌等人日前抵達華府時，赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，在藍鶯陪同下會談逾1小時，消息一出，有眼尖的網友翻查資料指出，黃國昌這次的美國行快閃，沒見到他與藍鶯等美方官員的合照，相比之下，蘇巧慧去年7月到華府不只拜訪參、眾議院，華府重要智庫、學界代表，也拜訪美國在台協會AIT華盛頓總部，與執行理事藍鶯針對台美關係、區域安全、貿易投資等多項議題討論交流，更與藍鶯合照。

    蘇巧慧去年7月訪美時在臉書表示，台灣站在面對中國極權政府的最前線，深知與區域民主盟友合作、走向世界的重要性，因此近年台灣從前總統蔡英文，到現任總統賴清德的民進黨執政團隊帶領下，不僅台美關係更加深化、穩固，台灣也成為國際科技供應鏈中不可或缺的關鍵節點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播