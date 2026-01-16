台灣20％稅率就能打贏日韓 胡采蘋：那要不要站在15％稅率線上

胡采蘋指出，台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口。（彭博）

台美關稅談判達成協議，關稅降為15%且不疊加MFN，對此，財經網紅胡采蘋指出，台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口，真的非常驚人，直呼「台灣用20%就能打贏日本跟韓國的15%，那台灣要不要保住自己跟日韓站在同樣15%的稅率線上？」

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，2024年美國對台灣的逆差是737億美元，但是2025年光是1到10月，現在11到12月還沒出來，逆差竟然擴大到1118億美元。「這就是說，台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口。今年1到10月，美國對中國的逆差也只有1754億美元，台灣就有1118億，真的非常驚人」。

她分析，美國對日本的貿易逆差，在2024年是693億美元，2025年1到10月是532億美元，除以10乘以12是638.4，美國真的在2025年靠關稅降低了對日本的逆差。她解釋，「如果你又想要說，唉唷只有台積電啦，那我們可以看一下同樣有半導體產業的韓國，三星有晶圓製造、三星海力士有記憶體產業，但是美國去年對韓國的貿易逆差縮減得更多，2024年逆差659億美元，2025年1到10月逆差471億美元，韓國是更保不住自己的對美出口。（不過去年最後兩個月記憶體大漲，這個數據還需要再觀察，有可能最後兩個月逆差加大）。」

胡采蘋說，日本用5500億美元的投資，保住6百多億美元的對美順差；韓國用3500億美元的投資，保住5百多億或6百多億美元的順差，「而台灣用2500億美元的投資，還有一個其實不用出錢的授信保證額度，保住1118億美元的順差，請問誰談得比較好？（請注意這是一到十月而已）。」

胡采蘋強調，「台灣用20%就能打贏日本跟韓國的15%，那台灣要不要保住自己跟日韓站在同樣15%的稅率線上？」直呼，「小學生都知道要怎麼回答這一題」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「如果這麼簡單的道理藍白草都看不懂是不是指智商比小學生⋯⋯」、「台積電可以說一整個產業鏈，並不是只有台積電，當然藍白說太多也不會懂，而且他們持續逆向行駛，遲早要出事的」、「藍白立委程度連小學生都不如，很難期待他們能了解」、「藍白現在打的是5000億把台灣賣了，反正關稅這題，藍白總能找到能嘴的造謠點」、「台灣好，只有藍白紅會不爽」。

